عقد الممثلون الخاصون للأمين العام للأمم المتحدة في كل من ليبيا، وغرب أفريقيا والساحل، ومالي، غسان سلامة ومحمد ابن شمبس ومحمد صالح النضيف على التوالي، اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس.

واتفق الحاضرون خلال اجتماعهم، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر موقع الفيسبوك، على تعزيز التنسيق من أجل فهم أفضل لتأثير الأزمة الليبية على الساحل.

The post الأمم المتحدة: تعزيز التنسيق لفهم تأثير الأزمة الليبية على دول الساحل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية