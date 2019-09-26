«الرقابة الإدارية» توقف تنفيذ قرار تكليف مدير جديد لمستشفى الثورة بالبيضاء

أوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، قرار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، الذي يقضي بتكليف مدير عام جديد لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء.

وقال الحاسي في خطاب لوزارة الصحة اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «مؤسسات المجتمع المدني وعاملين بالمستشفى تقدموا بشكوى حول القرار متضمنة أن المكلف يشغل منصب مدير عام لأحد المستشفيات بالقطاع الخاص بموجب ترخيص (628800029) الصادر بتاريخ (432019)».

وطلب الحاسي من وزير الصحة بالحكومة الموقتة في خطاب «إيقاف تنفيذ القرار (المشار إليه) إلى حين التأكد من صحة الشكوى»، وذلك حرصا من هيئة الرقابة الإدارية «على عدم إحداث أي إضراب أو إغلاق لإدارة المستشفى» الذي «يقدم خدماته لجميع المواطنين على رقعة جغرافية كبيرة».

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يشار إلى أن وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، أصدر قبل أيام قرارا كلف بموجبه الدكتور عبدالرحيم مازق، مديرا عاما لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، خلفا للمدير السابق الدكتور محمد التريكي الذي بلغ سن التقاعد.

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