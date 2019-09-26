بعد تحذيرها له قبل الكلمة .. قوة حماية طرابلس ترحب بما طرحه السراج أمام جمعية الأمام المتحدة

ليبيا – أعربت ” قوة حماية طرابلس ” مساء الخميس عن شكرها ومباركتها لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي على كلمته التي وصفتها بالشاملة للواقع في ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقالت القوة أن كلمة السراج وضعت النقاط على الحروف فيما يجري مما وصفته بـ ” العدوان على العاصمة من قبل المتمرد ومرتزقته والدول الداعمة له ” ، وذلك وفقاً لتصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك .

ونوهت القوة إلى أنها تشد على يده – أي فائز السراج – في ذكره للأمور بمسمياتها وعدم الرضوخ للضغوطات من أي دولة أو جهة كانت ، وفقاً لذات التصريح .

وكانت “قوة حماية طرابلس ” التي تضم ” كتائب النواصي – الردع – الردع أبوسليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء ” بياناً مساءً الأربعاء قبل ساعات من إلقاء السراج كلمته في الأمم المتحدة حذرت فيه المجلس الرئاسي قائلة بأنها تابعت ما أسمته ” التخبط الذي يحدث في أروقة ودهاليز سياسة المجلس ” إتجاه ماتمر به العاصمة .

وقالت القوة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تابعته المرصد ، أن تخبط الرئاسي يأتي في ظل تعرض طرابلس لما أسمتها ” هجمة دولية بقيادة العملاء وعلى رأسهم مجرم الحرب ” الذي قالت بأنها نبهت منه منذ فبراير الماضي في بياناتها الموجودة على صفحتها، وحذرت من الإنفراد بالسلطة والقرار بالنسبة لرئاسة المجلس في إشارة منها لتحميل السراج المسؤولية عن عدم إتخاذه موقفاً من حفتر بل والجلوس معه في إجتماعات وكذلك في إشارة لبيان سابق للحرب إتهمته فيه بتسليم مقدرات البلاد للإخوان المسلمين .

وتابع البيان : ” وإذ تدعو القوة كافة الشرفاء والشركاء في الوطن سواء من القوات المدافعة على طرابلس والنشطاء والمهتمين بالوضع داخل طرابلس وليبيا إلى إتخاذ موقف موحد إتجاه الإنتهاكات التي تقوم بها دول بعينها باتت معروفة لدى القاصي والداني، بالتدخل ودعم مجرم الحرب بالسلاح والعتاد، وآخرها جنود تقاتل على الأرض “.

وطالبت ” القوة ” المجلس الرئاسي وبالتحديد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والبعثة المرافقة له الموجودين في هذه الأثناء بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتحميل هذه الدول التي لم تسمها مسؤولية مايحدث في ليبيا، وعدم الرضوخ للضغوطات الممارسة عليهم من قبل دول متورطة في دعم مجرم الحرب، والسماح لها من العودة من الباب الخلفي ، وفقاً للبيان.

كما طالبته بإحترام ما أسمتها ” تضحيات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وإحترام الثكالى والنازحين والمهجرين ” وختمت بالقول ” : بأنها إلى جانب شرفاء الوطن لن تسمح بإعادة ليبيا إلى المربع الأول وغض الطرف على ما حصل من قبل مجرم الحرب وغفران خيانته للعهد والميثاق، وخير شاهد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها المبعوت الخاص بالأمين العام، والأمين العام شاهد على من خان العهد وكان موجودا في طرابلس أثناء الهجوم عليها من قبل مجرم الحرب ” .

بيان بعد الإعتداء على وزير المالية

رغم تحذيرات الأمم المتحدة للجماعات المسلحة بعدم التدخل في عمل مؤسسات الدولة وفرض نفوذها عليها ، تعرض وزير مالية الوفاق ، فرج أبومطاري اليوم الاربعاء إلى إعتداء من قبل مسلحين أحدهم قيادي تابع لداخلية الوفاق وفي قوة حماية طرابلس نفسها نفسها وقد تهجموا عليه في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في منطقة طريق السكة بطرابلس على بعد أمتار من ديوان رئاسة الوزراء حيث مكتب رئيس الرئاسي فائز السراج .

وعلى الفور ، توجه أبومطاري برسالة شكوى ، تحصلت المرصد على نسخة منها ، إلى القائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاآغا يشتكي لهم فيها ويطالب بالتحقيق في ما تعرض له ولخص وقائع الموضوع أنه على تمام الساعة الثانية ظهراً من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق جاء إلى حيث مقر عمله بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى الطاهر عروة ومن هنا بدأت الحادثة .

وأضاف الوزير المشتكي : ” بعد استقبالنا له – أي عروة وهو أيضاً ملحق أمني بالسفارة الليبية في تونس – تهجم علينا مدعياً بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية رافضاً الخروج من المكتب الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به !! “. أي أن الوزير قد خرج من مكتبه وتركه لهذا الشخص ! .

عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة – أي عروة – وبحسب شكوى أبومطاري رجع عروة على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى محمد أبو دراع حيث تهجم الأخير بدوره على الوزير تاركاً بيد الوزير رصاصة ( عيار 9ملم ) وهم بالخروج ، في إشارة للتهديد بالقتل وبأن ثمنه لا يساوي ألا هذه الرصاصة .

ويعتبر محمد أبودراع الملقب بـ ” الصندوق ” القائد الميداني الفعلي لكتيبة النواصي التابعة لداخلية باشاآغا بقيادة أبناء قدور وهو أحد المسلحين الأثرياء المتنفذين في قوة حماية طرابلس طرابلس ويقود محاور الكتيبة في المعارك الجارية جنوب العاصمة كما كان آخر ظهور له يوم 11 سبتمبر الجاري في مقر المجلس الرئاسي ، أي في ديوان رئاسة الوزراء رفقة إجتماع مع السراج ومسلحين آخرين من ” قادة المحاور ” .

وكان المكتب الإعلامي للسراج قد نشر صوراً من اذلك للقاء ظهر فيها الصندوق على أنه أحد القيادات الأمنية والعسكرية ” المدافعة عن طرابلس وعن الدولة المدنية التي يقودها الرئاسي ” كما حضر الإجتماع كل من أسامة جويلي ومحمد الحداد ومحمد المهدي الشريف وآخرين من ” القيادات الأمنية والعسكرسة ” بالوفاق .

المرصد – متابعات

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