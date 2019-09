وزير الخارجية التركي: خفض أعمار الليبيين المسموح لهم بدخول أنقرة إلى 55 عاما

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

و ناقش سيالة مع نظيره التركي سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين خاصة فيما يتعلق بموضوع تأشيرة الدخول للأراضي التركية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

من جانبه وعد الوزير التركي بالنظر في هذه المواضيع مؤكدا أن الحكومة التركي ستسعى خلال الأيام القادم لإصدار قرار يخفض من أعمار المسموح لهم بالدخول من المواطنين الليبيين للأراضي التركية بنحو عشر سنوات، ليصبح خمسة وخمسين عاما بدلا من خمسة وستين، كما سيشمل القرار إعفاء المواطنين الليبيين ممن هم دون سن الثامنة عشر من تأشيرة الدخول.

