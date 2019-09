محلل سياسي: خطاب “السراج” أغلق كل الأبواب أمام أية حلول سياسية

المتوسط:

قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي بليبيا، إن الاجتماع الوزاري الذي يعقد بشأن ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يقدم أي جديد.

وأضاف الزبيدي ، في تصريحات له، أن الاجتماع الذي ترأسه فرنسا وإيطاليا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو محاولة من أوروبا للتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها لليبيا.

وشدد على أن خطاب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، أغلق كل الأبواب أمام أية حلول سياسية مؤكدا أن الأوروبيين يضيعون الوقت بالاجتماعات والبيانات، وأن البروتوكولات والحديث السياسية لم يعد يقدم أي شيء للأزمة الواقعة على الأرض في ليبيا.

