ديمايو ولودريان يبحثان الملف الليبي

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى تعزيز العمل مع فرنسا بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية، إن دي مايو، عقد اجتماعا بناء ووديا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك اليوم.

وذكر البيان أن اللقاء ، ركز على العلاقات الثنائية والأوروبية مع التركيز بشكل خاص على ليبيا، وفي هذا الصدد ،أعرب دي مايو عن رغبته بتعزيز العمل المشترك مع فرنسا للتوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم، وتحديد الضمانات الاقتصادية والأمنية المناسبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية.

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