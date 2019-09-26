وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يبحث تنفيذ خطة إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم مديري المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة بنغازي.

هذا وبحث معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده ببنغازي يوم أمس الأول، تفعيل خطة وزارة الصحة بإنشاء وإقامة مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل بنغازي، وهي: دار العريبات، بنينا، الفعكات، بشأن تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والإسعافية بطوق مدينة بنغازي وما جاورها.

كما ناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم ليتيمي، وعن مكتب المشروعات بالوزارة المهندس علي التواني، آلية تنفيذ المشاريع الصحية التابعة للجنة استقرار بنغازي وما جاورها، وتقديرات نسب الإنجاز، ودراسة كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة.

وأكد معالي الوزير أن الهدف من إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ بدار العريبات، بنينا، الفعكات، تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2019، في تعزيز إجراءات الطوارئ بمدينة بنغازي وما جاورها، والسُبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك من خلال زيادة الدعم والمساندة، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة في مواجهة التحديات الصحية العامة، وتنمية القدرات وفق إستراتجية وزارة الصحة.

وشدد معال الوزير على ضرورة سرعة العمل على فتح هذه المراكز، وتنفيذ المقترح قبل نهاية عام 2019.

وأشاد معالي الوزير بدور مديري المستشفيات العامة والتعليمية، وإدارة الخدمات الصحية ببلدية بنغازي، من أجل تحقيق تطلعات وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة وإدارة التغيير، مثمنًا في الوقت نفسه دور كافة العاملين في المرافق الصحية على جهودهم التي يقومون بها.

وحث معالي الوزير على بذل المزيد من الجهود، لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، بما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

يُشار إلى أن الهدف من إنشاء مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل المدينة، تقديم الخدمات الطبية، وتخفيف الضغط على المستشفيات بمراكز المدن ومستشفيات القروية، وذلك عقب زيارات ميدانية أجراها معالي الوزير الصحة خلال هذا الأسبوع لمدينة بنغازي وما جاورها. (وال- بنغازي) ر ت

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