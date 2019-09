دي مايو: تقارب كبير مع فرنسا حول ليبيا والمهاجرين

المتوسط:

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن الاجتماع الأول منذ ولادة الحكومة الجديدة، الذي جمع في نيويورك اليوم، الوزير لويجي دي مايو والنظير الفرنسي جان إيف لو دريان، “سجل تقاربًا قويًا حول موضوعي المهاجرين وليبيا”، وقد “تم التأكيد مجددًا على نية العمل معا في الأشهر المقبلة”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما يتعلق بمسألة الهجرة، أبرز بوضوح كيف أن “من بين الأولويات بالنسبة لأوروبا اليوم، امتلاك سياسة مشتركة تقوم على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن بين الدول الأعضاء وتتجاوز معايير دبلن القديمة”.

ثم أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، وفقا للبيان، على أن “من الضروري الحصول على التزامات أوضح من الدول الأخرى (المصدرة للهجرة)، لاستعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي”، فضلا عن “تعزيز التعاون مع بلدان منشأ المهاجرين وعبورهم”.

