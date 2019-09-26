وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يُكرم الرعيل الأول الدكتور عثمان الكاديكي

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال)- كرّم معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مساء اليوم الخميس، أحد الرعيل الأول بالقطاع الصحي الدكتور عثمان الكاديكي.

هذا وقدّم معالي الوزير لدكتور عثمان الكاديكي درع العطاء على جهوده العالية في خدمة المواطن والوطن، باعتباره من أوائل الكوادر الطبية الليبية التي تأهلت تأهيلا علميًا أهلها لتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى طيلة فترة عمله.

وجاء تكريم الرعيل الأول، على هامش اجتماع عقده معالي وزير الصحة مع مديري المستشفيات والمراكز التخصصية بمدينة بنغازي.

من جانبه، عبّر الدكتور عثمان الكاديكي عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، واهتمام معالي وزير الصحة بالكادر الصحي، واوصفًا التكريم بأن لها وقع كبير في نفسه, شاكرًا وزير الصحة على هذه اللفته التي علق عليها بقوله “لم أجد كلمات تُوفي شكركم”.

يُشار إلى أن مراسم التكريم حضره مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم ليتيمي، إلى جانب موظف مكتب المشروعات بالوزارة المهندس علي التواني، بالإضافة إلى مديري المستشفيات والمرافق الصحية ببلدية بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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