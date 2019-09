المسماري: على اجتماع نيويورك الفصل بين الحل السياسي ومحاربة الجماعات المتطرفة

المتوسط:

قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، ” نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول”.

وأضاف المسماري، في تصريحات تليفزيونية، ” نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة

، و هناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي”.

وأكمل المسماري، ” نتطلع لأن يؤكد اجتماع نيويورك على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة”.

وأوضح المسماري، أن ” هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا، و ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا”.

وقال المسماري، ” قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته بصراحة”.

