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المسماري: على اجتماع نيويورك الفصل بين الحل السياسي ومحاربة الجماعات المتطرفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، ” نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول”.

وأضاف المسماري، في تصريحات تليفزيونية، ” نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة

، و هناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي”.

وأكمل المسماري، ” نتطلع لأن يؤكد اجتماع نيويورك على ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة”.

وأوضح المسماري، أن ” هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا، و ضباط أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا”.

وقال المسماري، ” قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته بصراحة”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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