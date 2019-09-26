المسماري: تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا بعد 2011

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري عن تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا بعد عام 2011 تم إرسالهم فيما بعد إلى سوريا.

المسماري أكد في مؤتمر صحفي وفقا لموقع “العين الإخبارية” أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في دعم المليشيات في طرابلس ومصراتة، مشيرا إلى أن تركيا ساعدت التنظيمات الإرهابية في إنشاء خطوط اتصالات ومراكز تدريب في ليبيا لإرسال الإرهابيين.

وأضاف المسماري أن أنقرة تحاول البحث عن إيجاد ملاذات آمنة للإرهابيين وهو ما يوضح سبب تمسك تركيا بمصراتة وطرابلس للاستفادة من الميناءين البحري والجوي لنقلهم إلى ليبيا ومنها إلى أفريقيا وأوروبا.

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