أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق، أنها ” شنت 14 ضربة جوية نتج عنها 8 قتلي خلال الأسبوع الجاري”.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الخميس، أن ” قوات الوفاق في مدينة سرت تعرضت للقصف ، كما تم استهداف مطار معيتيقة من قبل ( الجيش ) “.

