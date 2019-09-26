السفير الأمريكي: مستعدون لتقديم الدعم لمعالجة ما يعيق توزيع الميزانية في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير، على دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية المستمرة لتحسين الشفافية المالية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف لموارد البلاد.

جاء ذلك عقب لقائهما محافظي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، مبدين استعداد الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم الفني والخبرة لمعالجة القضايا التي تعيق توزيع الميزانية، وضمان استفادة جميع الليبيين من الثروات الطبيعية الهائلة في البلاد.

وقال السفير الأمريكي إنه بالرغم من أن رؤية مشتركة بدأت في التبلور من أجل مؤسسات تخدم مصالح الشعب الليبي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطرفين فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك.

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