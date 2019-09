تونس وأمريكا تتفقان على ضرورة الحل السياسي بين الأطراف الليبية

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، “دافيد شنكر” على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

و تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها وإلى أهمية التنسيق بخصوص مختلف المسائل المعروضة على مجلس الأمن في أفق انضمام تونس إلى مجلس الأمن بصفة عضو غير دائم للفترة 2020-2021. وبخصوص تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الطرفان على ضرورة توصّل كافّة الأطراف الليبية إلى حلّ سياسي وسلمي عاجل لهذه الأزمة، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق ولسائر دول المنطقة.

