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نواب برقة يدعمون الجهود الدولية لحل الأزمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عدد من نواب برقة دعمهم للمقاربات الإقليمية والدولية الرامية لمعالجة الأزمة الليبية عبر الأجسام المنتخبة والتوزيع العادل للثروة والسلطة.

وطالب النواب في بيان أصدروه الخميس، الأطراف الدولية والإقليمية بالمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده حول ليبيا لتبني هذه الرؤية للحل، مرحبين بإيصال صوت المناطق والفئات المظلومة، مشيدين برؤية مصر في هذا الجانب.

ودعا النواب إلى تشكيل لجنة حكومية لحصر الوظائف العليا والبعثات الدبلوماسية والقروض التنموية والعروض النقدية بالمصارف لحصرها على أساس الأقاليم والمدن حتى تتضح الحقيقة.

وأشاروا إلى أن سبب الأزمة يتمثل في الظلم الفادح في توزيع الثروة وعدم تكافؤ الفرص والمشاركة العادلة في السلطة ومركزية القرار والتخطيط الجهوي وتكدس المؤسسات في مدينة واحدة إلى جانب الفساد الإداري بالتحالف مع المجموعات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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