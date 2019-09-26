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السودان يعلن إغلاق حدوده البرية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى لدواع أمنية واقتصادية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن المجلس العسكري المدني الحاكم في السودان الخميس إغلاق الحدود البرية مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية وأخرى اقتصادية، حسبما ورد في بيان المجلس الذي اتخذ أول قرار من نوعه، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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