المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع وزير الشؤون الخارجية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت صباح الخالد الحمد الصباح على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأعرب وزير خارجية الكويت عن استعداد بلاده بوصفها العضو العربي الحالي في المجلس لتكثيف التنسيق والتشاور السياسي مع تونس حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ولاسيما الوضع في المنطقة العربية وسبل التقدم بمسارات التسوية لعدد من الأزمات في المنطقة خاصّة الوضع في ليبيا.

The post الكويت تبحث سبل تفعيل مسارات التسوية السياسية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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