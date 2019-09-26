رواندا تستقبل أول دفعة مهاجرين عالقين في ليبيا

من المقرر أن تصل رواندا اليوم أول رحلة إجلاء للمهاجرين العالقين في ليبيا ضمن محاولة لتحويل ورعاية الآلاف من المهاجرين الذين فشلوا بالوصول إلى أوروبا.

ووافقت رواندا التي قبلت استيعاب 500 مهاجر غير قانوني كانوا عالقين في مراكز الإيواء المكتظة في طرابلس، على حق اللجوء للمهاجرين الراغبين في البقاء فيها بشكل دائم بحسب تصريح السكرتير الدائر لإدارة الطوارئ وشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لوكالة “أسوشيتد بريس”.

وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى أن المجموعة الأولى ستضم 75 مهاجراً إفريقياً بينهم نساء وأطفال على أن تستمر رحلات الإجلاء تباعا في الفترة المقبلة.

وتسعى المفوضية لإخلاء مراكزها الأكثر اكتظاظاً بالمهاجرين في النيجر الذي بات ممتلئاً بآلاف المهاجرين بشكل خطير، وفي ليبيا الذي يحتوي على أكثر من ألف مهاجر.

وظهر خيار رواندا بعد الجهود المختلفة التي يمولها الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر رحلات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وبالرغم من انخفاض معدل قوارب الهجرة المنطلقة من ليبيا إلا أن 45500 مهاجر غير قانوني وصلوا إلى أوروبا هذا العام بانخفاض نسبته 30 في المئة عن العام الماضي .

وتسعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لحث المجتمع الدولي على دعم مركز العبور في رواندا وأيضًا تقديم طرق مماثلة لإخراج عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من ليبيا التي تعيش وضعاً أمنياً متأزما.

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