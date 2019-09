ايطاليا والمغرب تدرسان التحديات الإقليمية للازمة الليبية

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظيره المغربي ناصر بوريطة

وأشارت مذكرة صدرت في روما، إلى أن الاجتماع “الودي” الذي تمّ أمس الأربعاء أستعرض موضوعات من بينها “التحديات الإقليمية، بدءاً من الأزمة الليبية، والالتزام المشترك بمحاربة التطرف والإرهاب القائم على أساس دوافع دينية”.

ونقلت الخارجية الايطالية عن دي مايو قوله بعيد الاجتماع: “ناقشت مع الوزير بوريطة الفرص الكبيرة المتاحة لبلدينا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. الهدف يكمن في إقامة شراكة استراتيجية بين إيطاليا والمغرب من أجل تقييم مشترك، وعلى أساس دوري، للعديد من مجالات التعاون الممكنة والتحديات المشتركة”.

