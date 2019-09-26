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تفاصيل الموقف الأمني في العزيزية والمطار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد محور العزيزية جنوب طرابلس اشتباكات متقطعة منذ أمس حتى اليوم الخميس، مع قصف للطيران الحربي على تمركزات قوات الوفاق وسط المدينة.

بدورها أطلقت قوات الوفاق صواريخ “جراد” ليلة البارحة من معسكر اللواء الرابع الذي تسيطر عليه، باتجاه بئر علاق الذي يسيطر عليها الجيش الوطني.

وما تزال قوات الجيش تسيطر على منطقة بئر علاق وسيدي فرحات والكفاح والشرفة، بينما تواصل قوات الوفاق السيطرة على وسط مدينة العزيزية.

وبشأن محور مطار طرابلس، فقد شهد اشتباكات متقطعة مساء أمس واليوم، تخللها إطلاق قذائف الدبابات من كوبري السواني باتجاه المطار من حين لآخر، ولازالت قوات الجيش تحكم سيطرتها على كامل المطار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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