المؤسسة الوطنية للنفط تسلّم معدّات طبية لمستشفى الأطفال ببنغازي

شرع قسم التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شريك المؤسسة أو.أم.في، في تركيب عدد من المعدّات الطبية الهامّة بمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي.

وتضمن المعدات المرسلة خمس حاضنات للأطفال المصابين بالصفراء، وأجهزة فصل عينات الدم، ومجهر الكتروني، وثمانين عربة أدوية وطوارئ، ومعدّات خاصة بغرف العمليات، وأجهزة تنفّس اصطناعي، ومعدّات لنقل الدم، وأجهزة لشفط وتسخين الدم، إضافة إلى عدد من الأجهزة المعملية الأخرى.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة وشركاؤها بتنفيذها في ليبيا.

