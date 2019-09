المتوسط:

التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الخميس الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقشا الطرفان الوضع في ليبيا ودور المنظمات الإقليمية ، بما في ذلك جامعة الدول العربية ، في حل الأزمة الليبية.

