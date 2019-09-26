قنونو يعلن مقتل «8 من مرتزقة فاغنر الروسية» في طرابلس

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الجاري «14 عملية قتالية استهدف فيها أهدافا عسكرية ما بين غرف للعمليات ومخازن للذخيرة» تابعة لقوات القيادة العامة في مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأضاف قنونو في الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، أن قوات حكومة الوفاق «تمكنت منذ يومين من الإيقاع بثمانية قتلى من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، كانوا يجهزون لعمل ضد العاصمة»، كما استهدف سلاح الجو بالتنسيق مع القوات الفاعلة على الأرض «مخزنا للذخيرة بمحيط مطار طرابلس الدولي، ودمر آليتين عسكريتين ودبابة».

وذكر أيضا أن قوات الوفاق «أوقعت مرتزقة من جنسيات أفريقية… وأجبرتهم على تسليم أنفسهم في محيط طرابلس»، مشيرا إلى أن «مدينة سرت تعرضت للقصف فيما استهدف مطار معيتيقة بالتزامن مع الاجتماع 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة» من قوات القيادة العامة.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق احتفلت اليوم بتخريج دفعة جديدة من قوة مكافحة الإرهاب بعد أن تلقت تدريباتها كاملة، معتبرا تلك الخطوة «تأكيدا للعالم بأن لا شيء سيثنينا عن مواجهة الخطر الذي يتهدد المنطقة والعالم».

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، محملة إياهم المسؤولية عن زعزعة الوضع في الحقول النفطية خلال العام الماضي، حسبما نقلت شبكة «بي بي سي» الإنجليزية.

«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا

في يناير الماضي، نشر موقع «أفريكا إنتليجانس» أن «فاغنر» دعمت ما عُرف بـ«حركة غضب فزان» في جنوبي غرب ليبيا. وعملت على الاستيلاء على حقل نفط الشرارة في منطقة فزان في ديسمبر 2018، إذ كان يخضع لإدارة المؤسسة الوطنية النفطية وعدد من الشركات الأوروبية، وفق «بي بي سي».

وخلال أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن روسيا أرسلت العشرات من أفراد القوات الخاصة والمدربين العسكريين لدعم قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وتدريبهم وإمدادهم بالأسلحة.

وأنكرت روسيا هذه التقارير، وقالت إن «قوانينها تجرم هذا النوع من الأنشطة، وإنه لا صحة لوجود 300 من أفراد فاغنر في ليبيا».

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