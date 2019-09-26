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قنونو يعلن مقتل «8 من مرتزقة فاغنر الروسية» في طرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الجاري «14 عملية قتالية استهدف فيها أهدافا عسكرية ما بين غرف للعمليات ومخازن للذخيرة» تابعة لقوات القيادة العامة في مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.

وأضاف قنونو في الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، أن قوات حكومة الوفاق «تمكنت منذ يومين من الإيقاع بثمانية قتلى من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، كانوا يجهزون لعمل ضد العاصمة»، كما استهدف سلاح الجو بالتنسيق مع القوات الفاعلة على الأرض «مخزنا للذخيرة بمحيط مطار طرابلس الدولي، ودمر آليتين عسكريتين ودبابة».

وذكر أيضا أن قوات الوفاق «أوقعت مرتزقة من جنسيات أفريقية… وأجبرتهم على تسليم أنفسهم في محيط طرابلس»، مشيرا إلى أن «مدينة سرت تعرضت للقصف فيما استهدف مطار معيتيقة بالتزامن مع الاجتماع 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة» من قوات القيادة العامة.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق احتفلت اليوم بتخريج دفعة جديدة من قوة مكافحة الإرهاب بعد أن تلقت تدريباتها كاملة، معتبرا تلك الخطوة «تأكيدا للعالم بأن لا شيء سيثنينا عن مواجهة الخطر الذي يتهدد المنطقة والعالم».

وقبل نحو أسبوعين، اتهمت دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، محملة إياهم المسؤولية عن زعزعة الوضع في الحقول النفطية خلال العام الماضي، حسبما نقلت شبكة «بي بي سي» الإنجليزية.

«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا

في يناير الماضي، نشر موقع «أفريكا إنتليجانس» أن «فاغنر» دعمت ما عُرف بـ«حركة غضب فزان» في جنوبي غرب ليبيا. وعملت على الاستيلاء على حقل نفط الشرارة في منطقة فزان في ديسمبر 2018، إذ كان يخضع لإدارة المؤسسة الوطنية النفطية وعدد من الشركات الأوروبية، وفق «بي بي سي».

وخلال أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن روسيا أرسلت العشرات من أفراد القوات الخاصة والمدربين العسكريين لدعم قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وتدريبهم وإمدادهم بالأسلحة.

وأنكرت روسيا هذه التقارير، وقالت إن «قوانينها تجرم هذا النوع من الأنشطة، وإنه لا صحة لوجود 300 من أفراد فاغنر في ليبيا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • قنونو يكذب بسرعة سبعين كلمة فى الدقيقة وله سوابق سابقة على الكذب فكل مساوئ المليشيات الثابتة بادلة قطعية ينسبها للجيش الوطنى فالمرتزقة مع السراج بوضوح وراينا امساك اهالى السراج باحدهم واعترف بتبيعية لجويلى والطيار الامريكى المرتزق الذى قبض عليه الجيش واعترف بكل شئ والمقاتلين الاجانب من سوريا معكم اعلن عنهم بوتن من قبل ولا حاجة للجيش الوطنى باى اجانب ولم يحدث انكم اسرتم اجنبى واحد يقاتل مع الجيش الوطنى ولو تدخلت روسيا الى جانب الجيش الوطنى لكان مصير طرابلس مثل حلب فلديهم اسلحة فتاكة تحسم المعركة بسرعة كما ان الروس قادرون على عقد صفقات مع اردوغان ولهذا فانك اكاذيبك تافهة وفنكوش ولو اراد الجيش من يقاتل معه وبلا اى مقابل فعنده جيش شقيق مدين للجيش الليبى بالقتال معه فى حرب اكتوبر المجيدة ومن حقه ان يقاتل مع الجيش الوطنى الليبى مباشرة لو دعت الحاجة لذلك وما ادراك بقوة الجيش المصرى انظر الى سيناء سحق الفئران هناك وقادر على سحقهم فى مصراطة مئات الدبابات والمدرعات فوقها غطاء من الاباتشى ومقاتلات تصيب الهدف من مائة ميل واسطول بحرى جبار اسكت ياحمار المعركة محسومة للجيش الوطنى دون حاجة لتدخل مباشر من الاشقاء او الاصدقاء وكفاية غباء يابتوع ماء ماء والا سيضربوا بيتك بصاروخ خط ولوح انت فى مرمى نيران نسور الجو راهو .

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