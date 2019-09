وزير الخارجية الإيطالي: ننتظر إشارة “ترامب” لدعم سياستنا في ليبيا

المتوسط:

قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إنه “يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الإستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

وفي حوار مع صحيفتين إيطاليتين قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزاري للدول المعنية بالازمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة فرنسية-إيطالية مشتركة، وصف دي مايو العلاقات مع باريس بأنها “تحسنت في الأونة الاخيرة”. وقال “أثق في فرنسا إلى أن يظهر دليل يتثبت عكس ذلك”.

