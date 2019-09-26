بني وليد تُحيي ذكرى الهجوم على المدينة

أحيت مدينة بني وليد مساء الأربعاء، في المدرج البلدي، الذكرى السابعة للقرار رقم 7، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني العام سنة 2012، وأتاح لجماعات مسلحة اجتياح المدينة بحجة وجود مطلوبين فيها.

وتناولت الكلمات التي ألقيت في المدرج تخليد ذكرى الضحايا والمطالبة بالتحقيق، وملاحقة الجناة ممن دبر وصاغ وأقر ونفذ تلك الأعمال، مطالبين بالقصاص العادل وتعويض المتضررين.

يشار إلى أن إحياء الذكرى كان بتنظيم وإشراف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومنظمة الدردنيل للمتضررين من القرار7.

يذكر أن الحرب التي شنت على بني وليد قبل 7 سنوات استمرت 23 يوما بلياليها، سقط خلالها 73 قتيلا من أبناء المدينة بينهم أطفال ومسنون، ونجم عنها عشرات المعتقلين والمغيبين.

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