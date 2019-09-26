السفير الأمريكي يلتقي الكبير والحبري لبحث تعزيز الشفافية

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير، بمحافظي مصرفي ليبيا طرابلس والبيضاء، الصديق الكبير وعلي الحبري، ومسؤولين اقتصاديين من جميع أنحاء ليبيا هذا الأسبوع، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا.



ووفقا لمنشور على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل “فيس بوك”، الخميس، جدد نورلاند وداس، دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية المستمرة لتحسين الشفافية المالية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف لموارد البلاد، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم دعم تقني إضافي وخبرة لمعالجة القضايا المنتشرة التي تعوق توزيع الميزانية وضمان استفادة جميع الليبيين من الموارد الطبيعية الهائلة للبلاد.



وقال السفير الأمريكي: “إن تحسين شفافية وفعالية مؤسسات الدولة الليبية أمر أساسي في تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة”. “على الرغم من أن الرؤية المشتركة بدأت في تطوير مؤسسات سياسية واقتصادية شفافة ومستقلة تخدم مصالح جميع الشعب الليبي ، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطرفين فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك”.

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