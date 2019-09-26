دراسة: صيدلية لكل 2000 مواطن

أظهرت نتائج مسح القطاع الصحي الخاص في ليبيا أن معدل انتشار الصيدليات داخل البلديات يعادل صيدلية واحدة لكل 2000 مواطن.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة في حكومة الوفاق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، فإن معدل انتشار الصيدليات داخل ليبيا ازداد بنسبة 100% خلال 11 عاما، إذ تظهر نتائج مسح القطاع الصحي الخاص التي أجريت عام 2007 وجود 1543 صيدلية عاملة في حين يبلغ عدد الصيدليات العاملة حتى عام 2018 حوالي 3089 صيدلية.

وبحسب الدراسة التي نشرت ملخصها “صحة الوفاق”، فإن 2694 صيدلية مسجلة كنشاط فردي في حين أن هناك 355 صيدلية مسجلة كشركة بينما توجد 40 صيدلية أخرى نوع نشاطها غير مبين.

كما تمتلك 260 صيدلية مبنى خاصا بها في حين تمارس 2319 صيدلية نشاطها داخل مبنى بالإيجار في حين توجد 510 صيدليات أخرى تمارس نشاطها في مبنى لا تتوفر عنه معلومات حول الملكية.

ويظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في الصيدليات أن إجمالي القوى العاملة العاملة في الصيدليات يبلغ 10780 عنصرًا تبلغ نسبة المتفرغين منهم 80% في حين تشكل نسبة العناصر غير المتفرغة 20%.

وبحسب التوزيع العددي يبلغ عدد الأطباء العامين العاملين بالصيدليات 1665 منهم 1060 متفرغا و605 غير متفرغين، في حين يبلغ إجمالي عدد الصيادلة العاملين بالصيدليات 5454 صيدليا منهم 4379 متفرغا و1075 غير متفرغ.

كما يظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في الصيدليات أن إجمالي فنيي الصيدلة العاملين بالصيدليات يبلغ 3350 منهم 2956 متفرغا و394 غير متفرغ، في حين يبلغ عدد العناصر الخدمية 311 عنصرًا منهم 226 متفرغًا و85 غير متفرغ.

ويظهر توزيع الصيدليات على 100 بلدية أن أكبر نسبة للصيدليات موجودة في بنغازي بنسبة 11% ثم مصراتة بنسبة 6% ثم عين زارة بنسبة 5%.

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