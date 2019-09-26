إيطاليا: “تقارب قوي” مع فرنسا بشأن وليبيا

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بحدوث “تقارب قوي” بين إيطاليا وفرنسا بشأن موضوعي المهاجرين وليبيا، وذلك خلال اجتماع وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الخميس.

وقالت “الخارجية الإيطالية”، في بيان نقلته وكالة “آكي”، إن الوزير لويجي دعا الى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

ولفت البيان إلى أن الوزير الإيطالي أكد “رغبته بتعزيز العمل المشترك مع فرنسا لوقف الاشتباكات الدائرة، وإعادة إطلاق العملية السياسية”، مشيرا إلى أن اجتماع الوزيرين ركز بشكل خاص على الأزمة الليبية.

وأشار بيان الخارجية الإيطالية الى أن اللقاء شدد على تخفيف التوترات، والتوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم، في ظل الامتثال التام للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، وتحديد الضمانات الاقتصادية والأمنية المناسبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية”.

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