البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية ستعزز مساهمتها للوصول إلى حل سياسي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح الخميس، بنائب مساعد الرئيس وكبير مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، وسفيرة ليبيا في واشنطن وفاء بوقعقيص.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل “فيس بوك”، مساء الخميس، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أشارت كوتس اهتمام الولايات المتحدة باستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدة قدرة الليبيين على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وقالت كوتس: “إن الإدارة الأمريكية بصدد تعزيز مساهمتها من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا”

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الأمريكي الساعي لدعم استقرار ليبيا، داعياً الولايات المتحدة للعمل على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية،



كما ناقشا أفق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ودعم اللقاءات الثنائية وبين الخبراء والفنيين في هذا الإطار.

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