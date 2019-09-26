صور | السراج يقيم إستقبال رفيع لمسؤولة أمريكية بدرجة ” نائب مساعد “

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح الخميس بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع نائبة مساعد الرئيس وكبيرة مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس وفقاً لبيان صادر من مكتبه الإعلامي .

وحضر اللقاء وزير الخارجية بالوفاق محمد الطاهر سيالة وسفيرة ليبيا في واشنطن وفاء بوقعقيص ومستشار السراج المرشح لمنصب بعثة ليبيا في نيويورك الطاهر السني ومستشاره الأمني تاج الدين الرزاقي وسفير الرئاسي لدى الإتحاد الأوروبي حافظ قدور وسكرتير السراج المعتصم الضاوي ورئيس هيئة الاتصالات فيصل قرقاب وشخص آخر .

وبينت الصور إستقبالاً حافلاً ترأسه السراج ومستشاروه ووزير خارجيته وسكرتيره ومصوره ووزير إتصالاته وسفيرته في واشنطن وقد بلغ عددهم ثمان أشخاص فيما حضرت ” كوتس ” وحيدة رفقة مرافق لها .

وتناول الاجتماع وفقاً لمكتب السراج الإعلامي مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدت كوتس وفقاً للمكتب أن الولايات المتحدة يهمها استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وإن الليبيين قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وقالت كوتس ” إن الإدارة الامريكية بصدد تعزيز مساهمتها من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا ، وأكدت أن اجتماعها اليوم كان بنائاً، متمنية العمل معاً من أجل مستقبل مشرق يستحقه كل الليبيين، كما أشادت بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ” وفقاً للبيان .

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الأمريكي الذي قال بأنه يسعى لدعم استقرار ليبيا، وأكد على الاستمرار في ما أسماه ” الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة والتصميم على دحر العدوان ” .

وشرح السراج تداعيات مايسميه ” العدوان ” وما سببه من مآسي وما صاحبه من انتهاكات من طرف ما وصفها بـ ” المليشيا المعتدية ” داعياً الولايات المتحدة للعمل على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الازمة الليبية .

كما تطرق الحديث السراج وفقاً لمكتبه بين وفده الكبيرة مع ” كوتس ” إلى أفق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ودعم اللقاءات الثنائية وبين الخبراء والفنيين في هذا الإطار.

وكان موقع ” أفريكا إنتلجنس ” المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية قد أكد الخميس فشل السراج حتى الآن في محاولات الحصول على أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين كبار من إدارة ترامب سوى لقاء مع ” ديفيد هيل ” وهو بدرجة وكيل للشؤون السياسية في وزارة الخارجية تلاه هذا اللقاء مع موظفة بدرجة نائب مساعد .

المرصد – متابعات

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