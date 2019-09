المتوسط:

استقبل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، نائب مساعد الرئيس وكبير مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدت كوتس أن الولايات المتحدة يهمها استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وإن الليبيين قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وقالت كوتس إن الإدارة الأمريكية بصدد تعزيز مساهمتها من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا ، وأكدت أن اجتماعها اليوم كان بنائاً، متمنية العمل معاً من أجل مستقبل مشرق يستحقه كل الليبيين، كما أشادت بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

و تطرق الحديث إلى أفق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ودعم اللقاءات الثنائية وبين الخبراء والفنيين في هذا الإطار.

The post مسئول بالبيت الأبيض: أمريكا ستعزز مساهمتها للوصول إلى حل سياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية