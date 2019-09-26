اخبار ليبيا الان

مسئول بالبيت الأبيض: أمريكا ستعزز مساهمتها للوصول إلى حل سياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استقبل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، نائب مساعد الرئيس وكبير مديري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض فيكتوريا كوتس.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدت كوتس أن الولايات المتحدة يهمها استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وإن الليبيين قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وقالت كوتس إن الإدارة الأمريكية بصدد تعزيز مساهمتها من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا ، وأكدت أن اجتماعها اليوم كان بنائاً، متمنية العمل معاً من أجل مستقبل مشرق يستحقه كل الليبيين، كما أشادت بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

و تطرق الحديث إلى أفق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، ودعم اللقاءات الثنائية وبين الخبراء والفنيين في هذا الإطار.

 

The post مسئول بالبيت الأبيض: أمريكا ستعزز مساهمتها للوصول إلى حل سياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اي شخص يعتقد ان الجيش الليبي بقيادة حفتر لن يدخل طرابلس يعتبر غبي وحفتر لايرغب في الحكم مطلقا وانما امله توحيد ليبيا والتخلص من الملشيات الارهابية التركية الفاسدة التي تدق الليبيين الشرفاء

    رد