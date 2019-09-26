عماري زايد يعقد اجتماعا لبحث عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا

عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “محمد عماري زايد” اجتماعا، الخميس، ضم كلا من وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل وزارة العمل خالد الشرع، ومديري إدارات التعاون الدولي بوزاراتي الخارجية والحكم المحلي والتخطيط.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق” على موقع “فيس بوك”، تم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم العمل بين الإدارات والوزارات والمنظمات الدولية التي تعمل مع حكومة الوفاق الوطني في دعم نقل الاختصاصات من الوزارات إلى الإدارات المحلية من أجل التحول من المركزية إلى اللامركزية.

كما تم بحث ضمان قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم آلية تواصلها من خلال القنوات الرسمية للاستفادة من الخبرات التي ستقدمها لليبيا بما يضمن عدم تعارضها وتنظيمها وتحقيق أهدافها، مع مراعاة الحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة، وفقا للمنشور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا