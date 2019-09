المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع وزير الشؤون الخارجية مع نظيره التركي “مولود جاويش أوغلو”، على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأكدا الوزيران على أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة في ليبيا وعلى الدور الرئيسي لدول الجوار في مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل السلمي.

