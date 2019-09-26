تخصيص 30 مليون دينار لاستكمال صيانة مشروعات الإسكان ببنغازي المتوقفة منذ 2010

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، قرارًا باستكمال صيانة مشروعات الإسكان العام ببنغازي والتي كانت متوقفة منذ العام 2010.

وأوضح القرار رقم (563) لسنه 2016، والذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، أن مجلس الوزراء اعتمد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019م لغرض دراسة المقترح المقدم من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن والمتعلق بمعالجة مشكلة عقود مشروع صيانة مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي المتعاقد عليها من قبل الجهاز لعام 2010 ميلادي.

وتضمن القرار في مادته الثانية، تخصيص 3 ملايين و400 ألف دينار، لجهاز تنمية وتطوير المدن لغرض استكمال مشروع صيانة وتطوير مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي لـ7 أحياء سكنية، وتشمل الأحياء (الكيش رقم 1) «الزيتون» والكيش رقم 2 مقابل «شركة الخليج» والإسكان الصناعي «المسكان» وبهديمه وحي الفاتح سابقًا وحي سعدون «عمارات الكعب العالي بسيدي حسين» وحي علي بن أبي طالب «السيرتي»).

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