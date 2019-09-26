دي مايو يدعو لتعزيز العمل مع فرنسا لوقف الاشتباكات في ليبيا

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تعزيز العمل مع فرنسا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

ووفقا لوكالة “آكي” الإيطالية، قال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الوزير دي مايو، عقد اجتماعًا “بناءً ووديًا” مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الخميس.

وذكر البيان أن “اللقاء ركز على العلاقات الثنائية والأوروبية مع التركيز بشكل خاص على ليبيا”، وفي هذا الصدد “أعرب دي مايو عن رغبته بتعزيز العمل المشترك مع فرنسا لوقف الاشتباكات الدائرة، وإعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأشار البيان إلى “التركيز خلال اللقاء على تخفيف التوترات، والتوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم، في ظل الامتثال التام للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، وتحديد الضمانات الاقتصادية والأمنية المناسبة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية”، المعنية بالصراع المسلح”

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