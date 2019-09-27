آمر “طبرق العسكرية” يتفقد المطار ومرافقه

قام آمر منطقة طبرق العسكرية / رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء هاشم بورقعة بجولة تفقدية شملت مطار طبرق الدولي ومديرية أمن منفذ مطار طبرق.

تخللت جولة “بورقعة” الاجتماع بإدارة المطار مع مدير عام مطار طبرق “سعد جاب الله” ومدير أمن المطار ومديري الأجهزة والإدارات الأمنية بالمطار إضافةً إلى آمر إدارة الاستخبارات العسكرية طبرق وآمر قاعدة طبرق البحرية وسرية من الشرطة العسكرية وآمري الوحدات والإدارات العسكرية في نطاق منطقة طبرق العسكرية.

بحث المجتمعون سير العملية الأمنية بالطريقة الصحيحة ودعم الأجهزة الأمنية بالمطار من تجهيزات المقار وتوفير الإمكانيات لها والتنسيق بينها وبين الغرفة الأمنية المشتركه وكافة الإدارات الأمنية.. وشملت الجولة صالة المطار والمهبط والساحة ومستودع الوقود والبوابات بالمطار والمكاتب الإدارية.

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