“الخارجية الأمريكية”: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي

استقبل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل يرافقه ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية.

وأكد المسئول الأمريكي خلال اللقاء حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي، لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وقال إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقاً لخطة الأمم المتحدة.

وأشاد بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

من جانبه عبر السراج عن شكره لدعم الإدارة الأمريكية لحكومة الوفاق ، مؤكداً على عمق العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة، وحرصه على تطويرها..

