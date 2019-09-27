ديفيد هيل لـ السراج: “حل الأزمة الليبية بالعودة للمسار السياسي”

أكد وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون السياسية “ديفيد هيل” حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي، لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، قائلاً إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقاً لخطة الأمم المتحدة.

جاءت تأكيدات “هيل” هذه بعد استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لهُ في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يرافقه ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية، كما حضر اللقاء وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

وأشاد “هيل ” أثناء اللقاء بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.

وأعرب السراج من جانبه عن شكره لدعم الإدارة الأميركية لحكومته ، مؤكداً على عمق العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة، وحرصه على تطويرها، وعرض تطورات الوضع في ليبيا مؤكداً التصميم على ما أسماه بــ “دحر العدوان”،في إشارة إلى تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة لدخول ثكناته ومعسكراته والمؤسسات التابعة له في العاصمة .

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