الخارجية الأمريكية لـ السراج: الحل في العودة للمسار السياسي وفق خطة الأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، يرافقه مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

ووفق منشور للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع “فيس بوك” صباح الجمعة، أكد هيل، حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي، لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مشيرا إلى أن حل الازمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقاً لخطة الأمم المتحدة.

من ناحيته، عبر السراج عن شكره لدعم الإدارة الأمريكية لحكومة الوفاق، مؤكداً على عمق العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة، وحرصه على تطويرها، وعرض تطورات الوضع في ليبيا مؤكداً التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، بحسب المنشور.

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