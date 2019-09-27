السراج يستعرض جهود الوفاق في ملف الهجرة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الخميس في نيويورك، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين فيليبو غراندي.



ووفق منشور للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع “فيس بوك”، عبر المفوض السامي عن تفهمه لما تواجهه ليبيا من مصاعب، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم المساعدة والعمل معاً لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



من جهته، أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالجهود التي تبذلها المفوضية لمساعدة اللأجئين حول العالم، موضحا أن ليبيا تواجه مشكلة هجرة غير شرعية وليس مشكلة لجوء.

وقال السراج: “إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء في ليبيا يمثل نسبة صغيرة جداً بالمقارنة بالعدد الكلي للمهاجرين المنتشرين في أنحاء ليبيا، الذين يتحكم في مصيرهم شبكات دولية للتهريب والاتجار بالبشر”.

واستعرض السراج جهود حكومة الوفاق لتوفير المساعدات الإنسانية للمقيمين بمراكز الإيواء والتي تم اتخاذ إجراءات بإغلاقها، كما تم إعادة أعداد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالمشكلة، بحسب المنشور.

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