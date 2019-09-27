اجتماع أمني لإرساء الآمان في بنغازي

اجتمع رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة النقيب فرج قعيم مع ضباط الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني ،ممثلين عن الشرطة العسكرية “القيادة العامة” – الشرطة العسكرية “فرع بنغازي” – اللواء 106- كتيبة طارق بن زياد- كتيبة 155 مشاة – كتيبة 166 مشاة – كتيبة 188 مشاة – القوات الخاصة، إضافة لممثلين عن جهاز الحرس البلدي وقسم المرور بنغازي.

عُقِدَ الاجتماع علي خلفية إصرار الشارع العام على الضرب بيدٍ من حديد لمن يُفسد الأمن و النظام في المدينة –حسب ما نشره المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة – الذي أضاف أيضاً أن الاجتماع جاء لوضع لوائح من شأنها إستتباب الوضع الأمني والرد على المجرمين والمخربين ولتطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي أوكار الفساد وكل ما هو سلبي وهدام لحفظ أمن بنغازي .

وشدد رئيس الجهاز خلال الإجتماع على ضرورة احترام المواطن وتقديم المساعدة له بكافة السبل ولكي ينعم جميع المواطنين بالأمن والآمان ولتفنيد الشائعات بأن بنغازي ليست مدينة آمنه .

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