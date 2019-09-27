هون .. وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى العافية

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قام الموظفون بالقسم الإداري –ممن يشغلون مهن ومناصب إدارية وتسييرية- بمستشفى العافية في مدينة هون بوقفة إحتجاجية أمام إدارة المستشفى، مطالبين الجهات الحكومية ذات الإختصاص بوزارة الصحة بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بمنحهم كافة حقوقهم ومساواتهم بعديد الوظائف الطبية إسوةً بزملائهم في نفس القطاع .

وقال المحتجون إن المرتبات والعلاوات تعد مجحفة في حقهم مقارنة بزملائهم في ذات القطاع مؤكدين على إستمرارهم في تأدية عملهم إظهاراً لحسن النية والتعاون مع الجهات المختصة وتقديراً للصالح العام.

وحذر المحتجون “إذا لم يتم إنصافهم بمنحهم الحقوق” سيضطرون لتصعيد الموقف في خطوات أخرى قد تصل لحد التوقف عن أداء مهامهم الإدارية، الأمر الذي سيوقف الجانب الإداري بالمستشفى وجميع المستشفيات الأخرى العاملة في ليبيا كون أن هذه الوقفة وقفة موحدة لجميع الأقسام الإدارية بجميع المستشفيات التي تتبع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي .

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