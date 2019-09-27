نيويورك ..السراج يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الخميس بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين فيليبو غراندي ، تناول الاجتماع علاقات التعاون بين “الوفاق” والمفوضية.

أشاد السراج خلال اللقاء بالمفوض السامي وبالجهود التي تبذلها المفوضية لمساعدة اللاجئين حول العالم موضحاً بأن ليبيا تواجه مشكلة هجرة غير قانونية وليس مشكلة لجؤ.

وأضاف السراج أن أعداد المهاجرين غير القانونيين الموجودين في مراكز الإيواء في ليبيا يمثل نسبة صغيرة جداً بالمقارنة بالعدد الكلي للمهاجرين المنتشرين في أنحاء البلاد، الذين يتحكم في مصيرهم شبكات دولية للتهريب والاتجار بالبشر.

كما استعرض السراج جهود حكومته لتوفير المساعدات الإنسانية للمقيمين بمراكز الإيواء والتي تم اتخاذ إجراءات بإغلاقها، كما تم إعادة أعداد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذه المشكلة.

وثمن المفوض السامي من جانبه بجهود “الوفاق” ، معبراً عن تفهمه لما تواجهه ليبيا من مصاعب، وأكد على استعداد المفوضية لتقديم المساعدة والعمل معاً لمواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوفاقعلى صفحته الرسمية .

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