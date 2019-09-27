مفوضية شؤون اللاجئين: لتكن إيطاليا مثالا في إجلاء المهاجرين من ليبيا

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إيطاليا لتكون مثالا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، كارلوتا سامي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية أن، “المفوضية تعتبر أن من الأساسي حقيقة أن الحوار الإيجابي للغاية، الذي جرى مع وزير الخارجية لويجي دي مايو بشأن المهاجرين، تم في ظل تقاسم مبادئ التضامن والإنسانية”.

وأضافت سامي، “سنرى في الأسابيع المقبلة كيف سيتحقق هذا التعاون”، مبينة أنه “يمكن لإيطاليا أن تكون مثالاً للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني”، وذكّرت بـ”التمكن بالفعل من المضي قدما في عمليات الإجلاء من ليبيا لإنقاذ أكثر الناس هشاشة”، لكنها أكدت على “الحاجة إلى آلية أسرع وزيادة استعداد الدول الأوروبية”.

وذكرت الناطقة باسم المفوضية الأممية بأن “إيطاليا لاعب مهم للغاية، لكن ليس ذلك وحسب”، حيث “نتوقع من الدول الأوروبية الأخرى العمل على التوصل إلى حلول ملموسة”، لافتة الى أنه “إضافة إلى الإجلاء الإنساني للمهاجرين، تدعو المنظمة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز ودعم المهاجرين ميدانيا”.

وأردفت، “لذلك، بسبب الوضع الإنساني والصراع المطول في ليبيا، لا ينبغي إعادة الأشخاص المُعترضين في المياه الدولية إلى البلاد”. واختتمت سامي بالقول، “يجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء”.

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