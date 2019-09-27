من أجل سرقة سيارة عصابة تقتل الاب وتختطف الام وابنتها

شهدت منطقة القره بوللي مساء امس تصفية مواطن أمام أعين عائلته المكونة من زوجته وابنته بغية الحصول على سيارته نوع كامري .’

وكان ذلك المواطن قد دخل احد المحلات للمواد الغذائية قبل أن يأتي مسرعا لينقذ عائلته فاستقبلته تلك العصابة بوابل من الرصاص وفروا بالسيارة ومن فيها تاركين الرجل مدرجا بدمائه .

وبعد قليل أعلن بعض المواطنيين وجود الام وابنتها في احد المزارع بعد أن انزلهن السائق بتهديد السلاح.

وتركت هذه الجريمة أثر اخر في تفشي الجريمة في ليبيا كاملة في ظل عدم وجود القانون الرادع في وجه هؤلاء.

ومن المعلوم ان منطقة القره من أكثر المناطق خطورة حيث يتواجد بها العديد من العصابات التي تمتهن الحرابة والسرقة والقتل.

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