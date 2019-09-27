الإيجاز الصحفي لبركان الغضب حول اخر المستجدات في معارك طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إن طيران الوفاق نفّذ 14 عملية قتالية، خلال الأسبوع المنصرم، استهدف فيها أهدافا عسكرية تحصن بها الجيش الليبي أو اتخذ منها غرفا لعملياته أو مخازن للذخيرة.

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب الخميس، أضاف قنونو أن طيران الوفاق تمكن منذ يومين من الإيقاع بـ 8 قتلى روس، كانوا يجهزون لعمل ضد العاصمة، وتابع: “استهدف سلاح الجو بالتنسيق مع القوات الفاعلة على الأرض مخزنا للذخيرة بمحيط مطار طرابلس الدولي، ودمر آليتين عسكريتين ودبابة”.

ونوه قنونو، إلى أن قوات الوفاق أسرت في محيط طرابلس أشخاص من جنسيات أفريقية.

وأشار إلى قيام سلاح الجو التابع للجيش بقصف مدينة سرت ومطار معيتيقة، مشيدا بكلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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