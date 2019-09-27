جهاز مكافحة الظواهر السلبية: ضرب بحديد ضد «أوكار الفساد» في بنغازي

شدد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة على ضرورة فرض الأمن في بنغازي والقضاء على ما سماه “«أوكار الفساد» من أجل استقرار الأمن والنظام في المدينة.

واجتمع رئيس الجهاز مع «ضباط جميع الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة»، ومنهم: “الشرطة العسكرية ( القيادة العامة)، و لشرطة العسكرية ( فرع بنغازي( ، واللواء 106 ، وكتائب: طارق بن زياد وكتيبة 155 مشاة وكتيبة 188 مشاة والقوات الخاصة إلى جانب جهاز الحرس البلدي وقسم المرور بنغازي، حسب ما ذكرت صفحة جهاز مكافحة الظواهر السلبية على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقال الجهاز إن الاجتماع عقد «على خلفية إصرار الشارع العام علي الضرب بيدٍ من حديد لمن يُفسد الأمن و النظام بالعصية ولوضع لوائح من شأنها إستتباب الوضع الأمني والرد على المجرمين والمخربيين ولتطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي أوكار الفساد وكل ما هو سلبي وهدام لحفظ أمن بنغازي».

ودعا رئيس الجهاز إلى «ضرورة إحترام المواطن وتقديم المساعدة له بكافة السبل لكي ينعم كافة المواطنين بالأمن والأمان حتي نُفنِد الشائعات بأن بنغازي ليست مدينة أمنة»، حسب تعبير الجهاز.

ويعمل جهاز مكافجة الظواهر السلبية والهدامة على تنفيذ حملات أمنية يقول الجهاز إن الهدف منها «إعادة الأمن وخصوصا في الشوارع والطرق لضبط المخالفين»، كما يسير الجهاز دوريات أمنية تابعة له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا