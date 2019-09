المتوسط:

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إيطاليا لتكون مثالا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا، مطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز ودعم المهاجرين ميدانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، كارلوتا سامي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية أن، “المفوضية تعتبر أن من الأساسي حقيقة أن الحوار الإيجابي للغاية، الذي جرى مع وزير الخارجية لويجي دي مايو بشأن المهاجرين، تم في ظل تقاسم مبادئ التضامن والإنسانية”.

وتابعت سامي، “سنرى في الأسابيع المقبلة كيف سيتحقق هذا التعاون”، مبينة أنه “يمكن لإيطاليا أن تكون مثالاً للدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني”، وذكّرت بـ”التمكن بالفعل من المضي قدما في عمليات الإجلاء من ليبيا لإنقاذ أكثر الناس هشاشة”، لكنها أكدت على “الحاجة إلى آلية أسرع وزيادة استعداد الدول الأوروبية”.

The post “مفوضية اللاجئين” تدعو إيطاليا لتكون مثالا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية