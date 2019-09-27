روسيا: ليبيا أصبحت معقلا للإرهابيين نتيجة الفوضى عقب تدخل الناتو

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ليبيا أصبحت “معقلا للإرهابيين” نتيجة الفوضى عقب تدخل الناتو، ما يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول إفريقية.

وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، الخميس، إن “التدخل العسكري الذي شنه الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال إفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة”.

وأضاف لافروف، أن “ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى. وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل”، مؤكدا أن “أمن دول غرب ووسط إفريقيا بات مهددا، وأمن دول أوروبا الجنوبية أيضا”.

وأعلن لافروف أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.

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