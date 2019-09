قادة دول الساحل يطالبون بتعيين مبعوث أفريقي أممي مشترك إلى ليبيا

المتوسط:

جدد قادة دول الساحل الإفريقي مطالبتهم للمجتمع الدولي، بتعيين مبعوث إفريقي أممي خاص إلى ليبيا في أعقاب تجديد شكواهم من تضخم تهديدات التنظيمات الإرهابية والإجرامية بسبب الأزمة الليبية.

وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو في كلمة له خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك، إن «بلدان الساحل وحوض بحيرة تشاد أصبحت مسرحا لعمليات التنظيمات الإرهابية والإجرامية».

